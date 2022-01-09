120 хвилин та порятунок воріт: українець Миколенко вдало дебютував за «Евертон»

22-річний український захисник Віталій Миколенко, який перейшов із київського «Динамо» до англійського «Евертона», дебютував за свій новий клуб.

У рамках третього раунду розіграшу Кубка Англії «іриски» приїхали в гості до представника чемпіоншипа (першого дивізіону) — «Халл Сіті». І вже на першій хвилині пропустили, коли Миколенко не вгледів за Смітом у власному штрафному майданчику, і той ударом головою відкрив рахунок.

Ще до перерви команда Віталія спромоглася не лише відігратися, а й вийти вперед. Сам же українець урятував свою команду від пропущеного гола, вибивши м'яча з порожніх воріт, а також «відзначився» жовтою карткою. Щоправда, у другому таймі господарі все ж таки зрівняли рахунок. У підсумку доля зустрічі вирішилася в додатковий час, коли «Евертону» вдалося забити переможний м'яч та вийти до 1/16 фіналу турніру.

Зазначимо, що Миколенко, незважаючи на помилку в дебюті зустрічі, що призвела до пропущеного м'яча, отримав одну з найвищих оцінок у своїй команді. Позитивно оцінив дебют українця і головний тренер «Евертона» Рафаель Бенітес. «Миколенко провів 15 днів без тренувань, але приїхав сюди та відіграв матч Кубка Англії. Це чудово. У нього були певні судоми наприкінці зустрічі, але було приємно бачити його менталітет, і я думаю, що він добре впорався зі своєю першою грою», — наголосив наставник на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що наступний поєдинок «іриски» проведуть 11 січня, коли в рамках 18 туру прем'єр-ліги вдома приймуть «Лестер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол українця Милованова допоміг скромному клубу з другого іспанського дивізіону обіграти переможця Ліги Європи.

Фото Twitter ФК «Евертон»

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter