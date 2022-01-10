Перший у кар'єрі: український захисник Кравець забив неймовірний гол в Іспанії

Українські футболісти, які виступають у «Спортингу» з Хіхона, продовжують приємно дивувати.

Слідом за Богданом Міловановим, гол якого дозволив скромному клубу з другого дивізіону вибити з Кубка Іспанії переможця Ліги Європи «Вільярреал», відзначився забитим м'ячем ще один наш співвітчизник — захисник Василь Кравець.

У матчі 23-го туру сегунди «Спортинг» гостював у «Малаги». У першому таймі команди обмінялися голами з пенальті, а перед перервою гості вийшли вперед. Кравець, зважаючи на все, намагався виконати подачу з лівого флангу, але м'яч зрізався — і залетів у дальній кут воріт. Красень-м'яч! Вдвічі приємно, що цей гол став дебютним у кар'єрі 24-річного українця.

На відео з 1:19

Утім, утримати переможний рахунок хіхонцям не вдалося — матч завершився внічию 2:2. «Спортинг» посідає 14-е місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Амореб'єту», що йде в зоні вильоту, на вісім очок. Щодо Кравця, то захисник провів у нинішньому сезоні за команду у всіх турнірах 22 матчі, в яких, крім гола, ще віддав дві результативні передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол плюс пас Малиновського допомогли «Аталанті» розгромити «Удинезе» у серії А.

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