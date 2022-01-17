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Спорт

Відомий український тренер очолив новачка чемпіонату Казахстану

18:56 17 січня 2022
Руслан Костишин

45-річний український фахівець Руслан Костишин, який залишався без роботи після того, як залишив ковалівський «Колос» у серпні минулого року, очолив казахстанський «Аксу» з Павлодару.

За інформацією місцевого журналіста Айдина Кожахмета, тривалі переговори завершилися успіхом, і керівникам клубу вдалося переконати вітчизняного тренера прийняти їхню пропозицію.

Додамо, що «Аксу» став переможцем першого дивізіону чемпіонату Казахстану й у новому сезоні (місцева першість проводиться за системою «весна-осінь») дебютує в елітному дивізіоні.

Зазначимо, що Руслан Костишин у своїй тренерській кар'єрі працював лише із «Колосом». У період з 2014-го до 2021-го фахівець пройшов із командою шлях від аматорського чемпіонату до прем'єр-ліги. Два роки поспіль, у 2020-му та 2021-му, скромний сільський клуб грав у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, але далі третього відбірного раунду пройти не зміг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон трьох країн Роман Григорчук знову повернувся до «Чорноморця».

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