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Спорт

ФІФА назвала ім'я найкращого футболіста світу: подробиці церемонії в Цюріху

21:55 17 січня 2022
Найкращий футболіст світу 2021 року

У понеділок, 17 січня, у штаб-квартирі ФІФА в Цюріху у форматі телешоу відбулася щорічна церемонія вручення премії The Best FIFA Football Awards, яка визначила лауреатів у дев'яти номінаціях. Захід, як і рік тому, через пандемію коронавірусу пройшов за зачиненими дверима.

Найкращим футболістом світу за версією ФІФА другий рік поспіль визнано форварда «Баварії» та збірної Польщі Роберта Левандовські. За підсумками голосування журналістів, головних тренерів та капітанів національних збірних з усього світу, а також фанатів 33-річний поляк випередив аргентинця Ліонеля Мессі з «ПСЖ», який усьоме став володарем «Золотого м'яча», та єгиптянина Мохамеда Салаха з «Ліверу».

Нагадаємо, що Левандовські став найрезультативнішим гравцем 2021 року. На його рахунку 69 голів у 59 матчах за «Баварію» та збірну Польщі. Роберт забив 43 м'ячі у чемпіонаті, 11 у Лізі чемпіонів, два в Суперкубку Німеччини, два на клубному чемпіонаті світу та 11 — за збірну Польщі.

Потрапив поляк і до символічної збірної 2021 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», збірна Італії).

Захисники: Давид Алаба («Реал», збірна Австрії), Рубен Діаш («Манчестер Сіті», збірна Португалії), Леонардо Бонуччі («Ювентус», збірна Італії).

Півзахисники: Жоржіньо («Челсі», збірна Італії), Н'Голо Канте («Челсі», збірна Франції), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії).

Нападники: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії), Ерлінг Холанд («Борусія» Дортмунд, збірна Норвегії), Роберт Левандовські («Баварія», збірна Польщі), Ліонель Мессі («ПСЖ», збірна Аргентини).

Нагорода «Найкращого воротаря чоловічих команд» дісталася голкіперу «Челсі» Едуару Менді, який разом із лондонцями виграв Лігу чемпіонів-2020/2021.

У номінації «Найкращий гол року» (премія імені Ференца Пушкаша вручається з 2009 року) переміг шикарний м'яч аргентинця Еріка Ламели, забитий в англійській прем'єр-лізі ще до переходу влітку 2021-го з лондонського «Тоттенхема» до іспанської «Севільї».

 

"Найкращий чоловічий тренер" - німецький наставник "Челсі" Томас Тухель , який привів "синіх" до тріумфу в Лізі чемпіонів.

Нагороди в інших номінаціях отримали:

«Найкращий жіночий гравець» — Алексія Путейяс («Барселона»).

"Найкращий воротар у жіночому футболі" - Крістіана Ендлер ("Ліон").

«Найкращий тренер жіночих команд» — Емма Хейз («Челсі»).

FIFA Fair Play Award («Чесна гра») – футболісти, медичний та адміністративний штаби збірної Данії.

FIFA Fan Award — вболівальники збірних Данії та Фінляндії.

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав спеціальний приз від ФІФА на церемонії The Best FIFA Football Awards 2021. 36-річного футболіста, який у 2021 році перевершив рекорд іранця Алі Даеї за кількістю голів за національні команди, відзначили окремою нагородою. Нагадаємо, Роналду не було серед трьох номінантів на приз найкращому гравцю року, проте Кріштіану було включено до складу символічної збірної року за версією ФІФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що IFFHS не включили Ліонеля Мессі до символічної збірної 2021 року.

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