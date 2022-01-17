ФІФА назвала ім'я найкращого футболіста світу: подробиці церемонії в Цюріху

У понеділок, 17 січня, у штаб-квартирі ФІФА в Цюріху у форматі телешоу відбулася щорічна церемонія вручення премії The Best FIFA Football Awards, яка визначила лауреатів у дев'яти номінаціях. Захід, як і рік тому, через пандемію коронавірусу пройшов за зачиненими дверима.

Найкращим футболістом світу за версією ФІФА другий рік поспіль визнано форварда «Баварії» та збірної Польщі Роберта Левандовські. За підсумками голосування журналістів, головних тренерів та капітанів національних збірних з усього світу, а також фанатів 33-річний поляк випередив аргентинця Ліонеля Мессі з «ПСЖ», який усьоме став володарем «Золотого м'яча», та єгиптянина Мохамеда Салаха з «Ліверу».

Нагадаємо, що Левандовські став найрезультативнішим гравцем 2021 року. На його рахунку 69 голів у 59 матчах за «Баварію» та збірну Польщі. Роберт забив 43 м'ячі у чемпіонаті, 11 у Лізі чемпіонів, два в Суперкубку Німеччини, два на клубному чемпіонаті світу та 11 — за збірну Польщі.

Потрапив поляк і до символічної збірної 2021 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», збірна Італії).

Захисники: Давид Алаба («Реал», збірна Австрії), Рубен Діаш («Манчестер Сіті», збірна Португалії), Леонардо Бонуччі («Ювентус», збірна Італії).

Півзахисники: Жоржіньо («Челсі», збірна Італії), Н'Голо Канте («Челсі», збірна Франції), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії).

Нападники: Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії), Ерлінг Холанд («Борусія» Дортмунд, збірна Норвегії), Роберт Левандовські («Баварія», збірна Польщі), Ліонель Мессі («ПСЖ», збірна Аргентини).

Нагорода «Найкращого воротаря чоловічих команд» дісталася голкіперу «Челсі» Едуару Менді, який разом із лондонцями виграв Лігу чемпіонів-2020/2021.

#TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!



The greatest men's goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

У номінації «Найкращий гол року» (премія імені Ференца Пушкаша вручається з 2009 року) переміг шикарний м'яч аргентинця Еріка Ламели, забитий в англійській прем'єр-лізі ще до переходу влітку 2021-го з лондонського «Тоттенхема» до іспанської «Севільї».

FIFA #Puskás Award goes to @ErikLamela for his sensational goal for @SpursOfficial v Arsenal!



A strike worthy of being called #TheBest - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

"Найкращий чоловічий тренер" - німецький наставник "Челсі" Томас Тухель , який привів "синіх" до тріумфу в Лізі чемпіонів.

Thomas Tuchel є #TheBest FIFA Men's Coach 2021!



He had a year to remember with @ChelseaFC ! pic.twitter.com/skVgbZTxCO - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Нагороди в інших номінаціях отримали:

«Найкращий жіночий гравець» — Алексія Путейяс («Барселона»).

The Best in the World #TheBest FIFA Women's Player Award 2021 goes to @alexiaputellas !



| #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ - FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022

"Найкращий воротар у жіночому футболі" - Крістіана Ендлер ("Ліон").

«Найкращий тренер жіночих команд» — Емма Хейз («Челсі»).

FIFA Fair Play Award («Чесна гра») – футболісти, медичний та адміністративний штаби збірної Данії.

Denmark National Team, Danish Medical Team і Staff має FIFA Fair Play 2021 Award



pic.twitter.com/LcgCaTcxwp - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

FIFA Fan Award — вболівальники збірних Данії та Фінляндії.

The FIFA Fan Award 2021 goes to Denmark and Finland fans!



pic.twitter.com/POobYKjdbW - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав спеціальний приз від ФІФА на церемонії The Best FIFA Football Awards 2021. 36-річного футболіста, який у 2021 році перевершив рекорд іранця Алі Даеї за кількістю голів за національні команди, відзначили окремою нагородою. Нагадаємо, Роналду не було серед трьох номінантів на приз найкращому гравцю року, проте Кріштіану було включено до складу символічної збірної року за версією ФІФА.

Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що IFFHS не включили Ліонеля Мессі до символічної збірної 2021 року.

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