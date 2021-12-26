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Спорт

Без володаря «Золотого м'яча»: названо символічну збірну 2021 року

17:12 26 грудня 2021
Збірна IFFHS 2021 року

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала свою версію символічної збірної за підсумками 2021 року.

Найбільше представництво за національністю виявилося в Італії, яка стала чемпіоном Європи, та Португалії — по чотири футболісти з тих, які потрапили до «заявки». По три гравці у Франції та Німеччини, причому у німців ще й «свій» тренер.

Що стосується клубної приналежності, то за цим показником не виявилося рівних переможцю Ліги чемпіонів — лондонському «Челсі», який «відрядив» чотирьох футболістів та тренера. По три своїх представники «делегували» англійський «Манчестер Сіті» та мюнхенська «Баварія».

Повністю символічна збірна-2021 виглядає так:

ОСНОВНИЙ СКЛАД

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, «Парі Сен-Жермен»);

Захисники: Рубен Діаш (Португалія, «Манчестер Сіті»), Джорджіо К'єлліні (Італія, «Ювентус»), Леонардо Бонуччі (Італія, «Ювентус»), Сесар Аспілікуета (Іспанія, «Челсі»);

Півзахисники: Жоржіньо (Італія, Челсі), Нголо Канте (Франція, «Челсі»), Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»);

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, «Парі Сен-Жермен»), Криштіану Роналду (Португалія, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовські (Польща, «Баварія»).

ЗАПАСНІ

Воротар: Мануель Нойєр (Німеччина, «Баварія»);

Захисники: Жоау Канселу (Португалія, «Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер (Німеччина, «Челсі»);

Півзахисники: Бруно Фернандеш (Португалія, «Манчестер Юнайтед»), Томас Мюллер (Німеччина, «Баварія»);

Нападники: Ерлінг Холанд (Норвегія, «Боруссія» Дортмунд), Карім Бензема (Франція, «Реал»).

Тренер: Томас Тухель (Німеччина, «Челсі»).

Примітно, що у символічній збірній не виявилося місця для аргентинця Ліонеля Мессі, який завоював сьомий у кар'єрі «Золотий м'яч». Окрім володаря найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди до «заявки» не потрапили ще два гравці з топ-15 списку авторитетного журналу «Франс Футбол» — це єгиптянин Мохамед Салах та англієць Рахім Стерлінг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Жан Беленюк та байдарочниця Людмила Лузан стали найкращими спортсменом та спортсменкою України в 2021 році.

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