Олег Блохін придбав за мільйони елітний позашляховик

Володар «Золотого м'яча» 1975 року, колишній тренер збірної України та київського «Динамо» Олег Блохін, який не розглядає варіант продажу своєї індивідуальної нагороди за жодні гроші, вирішив придбати новий автомобіль.

Вибір легендарного футболіста та тренера впав на позашляховик Audi Q8, базова вартість якого стартує від двох мільйонів гривень. Про зіркового покупця, який прийшов до салону за обновкою разом із сім'єю, радісно відрапортували на своїй сторінці у Facebook представники автомобільної компанії.

Нагадаємо, що Олег Блохін є єдиним вітчизняним тренером, якому вдалося вивести національну збірну до чвертьфіналу чемпіонату світу. Утім, після відставки з київського «Динамо» у квітні 2014-го фахівець так і залишається незатребуваним на тренерській ниві й уже восьмий рік перебуває у «творчій відпустці».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу з боксу Юрій Захарєєв отримав у подарунок позашляховик.

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