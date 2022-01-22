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Спорт

Неповнолітній брат найкращого футболіста світу потрапив у п'яну ДТП

12:15 22 січня 2022
Кіліан та Ітан Мбаппе

Молодший брат форварда «ПСЖ» та збірної Франції Кіліана Мбаппе, визнаного найкращим футболістом світу за підсумками 2021 року, потрапив в аварію в Парижі.

Як повідомляє L'Equipe, 15-річний Ітан, перебуваючи разом із водієм в автомобілі Range Rover, перекинувся після зіткнення з Audi в районі Сен-Жермен-ан-Ле, неподалік від тренувального центру паризького клубу. За результатами оперативно проведеного розслідування було встановлено, що водій Audi перебував у стані алкогольного сп'яніння та спровокував ДТП.

За інформацією джерела, підліток отримав легкі травми, але для перестрахування все одно вирушив до лікарні на обстеження. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує.

Зазначимо, що Ітан також сподівається зробити кар'єру професіонального футболіста, як і зірковий брат. Влітку 2021-го Мбаппе-молодший підписав трирічний контракт із «ПСЖ». Нагадаємо, що Кіліан виступає за паризький клуб із 2018-го з річною зарплатою у 32 млн євро.

Кіліан та Ітан Мбаппе

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'яний футболіст «Хераклеса» Рай Влут спровокував смертельну ДТП.

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