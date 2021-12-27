Одноклубника Мессі визнали найкращим футболістом у найвищій будівлі світу (відео)
У понеділок, 27 грудня, у Дубаї відбулася щорічна церемонія вручення футбольної премії Globe Soccer Awards, яка була заснована 11 років тому Європейською асоціацією агентів гравців та Європейською клубною асоціацією.
Під час галавечора в ексклюзивному готелі Armani у 828-метровому хмарочосі Бурдж-Халіфа (до речі, найвища будівля у світі) найкращим футболістом світу визнано француза Кіліана Мбаппе. У боротьбі за нагороду форвард випередив володаря «Золотого м'яча"-2021 Ліонеля Мессі, забивного нападника «Баварії» Роберта Левандовські та португальця Кріштіану Роналду.
Вітаємо Кіліана Мбаппе з здобуттям нагороди Globe Soccer 2021 року як КРАЩОГО ГРАВЦА РОКУ ЧОЛОВІКА @KMbappe @TikTokMENA @dubaisc #Mbappe #TikTok #globesoccer pic.twitter.com/ZZdzJlXAOc- Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
Нагорода найкращого тренера року, що минає, дісталася наставнику чемпіона Європи-2020 збірної Італії – Роберто Манчіні.
Вітаємо Роберто Манчіні з перемогою на нагороді Globe Soccer Award 2021 як КРАЩИЙ ТРЕНЕР РОКУ @robymancio @xtz_esports @dubaisc #globesoccer #EnterTheZone #InTheZone #ZoneArmy pic.twitter.com/gpjF- Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
Найкращим воротарем світу визнано італійця Джанлуїджі Доннарумма.
У номінації «Найкращий захисник» усіх обійшов гравець оборони італієць Леонардо Бонуччі.
2021 Globe Soccer Award for BEST DEFENDER OF THE YEAR @bonucci_leo19 @lavazzagroup @dubaisc #lavazzamena #globesoccer pic.twitter.com/QYCrh1P4- Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
Найкращим клубом за підсумками 2021 року став переможець Ліги чемпіонів – лондонський «Челсі».
Найкращою національною збірною року, що минає, визнали збірну Італію, яка стала чемпіоном Європи.
2021 Globe Soccer award for BEST NATIONAL TEAM OF THE YEAR @Azzurri @sorare @dubaisc #Azzurri #Sorare #globesoccer pic.twitter.com/9cTAp7wpZv- Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
Нагорода найкращого гравця року за версією фанів Tik Tok дісталася поляку Роберту Левандовські, який також став володарем премії «Найкращий голеадор року», а спеціальні нагороди — португальцю Криштіану Роналду («Найкращий бомбардир усіх часів») та бразильцю Роналдіньо («Феноменальна кар'єра»).
Вітаємо Роберта Левандовскі з здобуттям нагороди Globe Soccer 2021 для ГРАВЦЯ РОКУ FANS TIKTOK @lewy_official @fcbayern @pzpn_pl @TikTokMENA @dubaisc #Lewandowski # RL9 #TikTok # globes/ Herxm.com.- Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФІФА назвала претендентів на престижну премію The Best.
Фото Twitter Globe Soccer Awards32
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