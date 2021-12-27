Одноклубника Мессі визнали найкращим футболістом у найвищій будівлі світу (відео)

У понеділок, 27 грудня, у Дубаї відбулася щорічна церемонія вручення футбольної премії Globe Soccer Awards, яка була заснована 11 років тому Європейською асоціацією агентів гравців та Європейською клубною асоціацією.

Під час галавечора в ексклюзивному готелі Armani у 828-метровому хмарочосі Бурдж-Халіфа (до речі, найвища будівля у світі) найкращим футболістом світу визнано француза Кіліана Мбаппе. У боротьбі за нагороду форвард випередив володаря «Золотого м'яча"-2021 Ліонеля Мессі, забивного нападника «Баварії» Роберта Левандовські та португальця Кріштіану Роналду.

Нагорода найкращого тренера року, що минає, дісталася наставнику чемпіона Європи-2020 збірної Італії – Роберто Манчіні.

Найкращим воротарем світу визнано італійця Джанлуїджі Доннарумма.

У номінації «Найкращий захисник» усіх обійшов гравець оборони італієць Леонардо Бонуччі.

Найкращим клубом за підсумками 2021 року став переможець Ліги чемпіонів – лондонський «Челсі».

Найкращою національною збірною року, що минає, визнали збірну Італію, яка стала чемпіоном Європи.

Нагорода найкращого гравця року за версією фанів Tik Tok дісталася поляку Роберту Левандовські, який також став володарем премії «Найкращий голеадор року», а спеціальні нагороди — португальцю Криштіану Роналду («Найкращий бомбардир усіх часів») та бразильцю Роналдіньо («Феноменальна кар'єра»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФІФА назвала претендентів на престижну премію The Best.

Фото Twitter Globe Soccer Awards

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