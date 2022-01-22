У суботу, 22 січня, київське «Динамо», яке розгромило напередодні іспанський «Атлетико Пульпіленьо» (4:0) із четвертого дивізіону, проведе другий матч на тренувальному зборі.

Підопічні Мірчі Луческу зустрінуться із представником чемпіонату Люксембургу — «Уніоном». Цього сезону суперник «біло-синіх» посідає п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого «Дюделанжа» на шість очок, а на початку сезону виступав у кваліфікації Ліги конференцій, де у стартовому раунді поступився за сумою двох матчів ісландському «Брейдабліку» (2:3 удома та 0:2 на виїзді).

Як і динамівці, «Уніон» уже провів один контрольний матч. Тиждень тому, 15 січня, підопічні Жеффа Сайбене поступилися «Ельферсбергу» з регіональної ліги Німеччини — 1:3.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Уніон» дивіться, починаючи з 18:00, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що також динамівці планують провести ще два спаринги до завершення іспанського тренувального збору. 25 січня команда Мірчі Луческу зіграє з іспанською «Мурсією», а 28-го — з чемпіоном Норвегії «Буде-Глімтом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер збірної України та «Динамо» Олег Блохін придбав за мільйони елітний позашляховик.

Фото ФК «Динамо»

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