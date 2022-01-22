28.16 / 28.39 31.84 / 32.22
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» — «Уніон»: онлайн-відеотрансляція матчу киян в Іспанії

16:11 22 січня 2022
Динамо Київ

У суботу, 22 січня, київське «Динамо», яке розгромило напередодні іспанський «Атлетико Пульпіленьо» (4:0) із четвертого дивізіону, проведе другий матч на тренувальному зборі.

Підопічні Мірчі Луческу зустрінуться із представником чемпіонату Люксембургу — «Уніоном». Цього сезону суперник «біло-синіх» посідає п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого «Дюделанжа» на шість очок, а на початку сезону виступав у кваліфікації Ліги конференцій, де у стартовому раунді поступився за сумою двох матчів ісландському «Брейдабліку» (2:3 удома та 0:2 на виїзді).

Як і динамівці, «Уніон» уже провів один контрольний матч. Тиждень тому, 15 січня, підопічні Жеффа Сайбене поступилися «Ельферсбергу» з регіональної ліги Німеччини — 1:3.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Уніон» дивіться, починаючи з 18:00, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що також динамівці планують провести ще два спаринги до завершення іспанського тренувального збору. 25 січня команда Мірчі Луческу зіграє з іспанською «Мурсією», а 28-го — з чемпіоном Норвегії «Буде-Глімтом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер збірної України та «Динамо» Олег Блохін придбав за мільйони елітний позашляховик.

Фото ФК «Динамо»

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

Кендалл Дженнер

Найбільш високооплачувана модель у світі знялася у мінібікіні та у хутряних чоботях на снігу

Оладки

Пишні оладки на кефірі: простий рецепт

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.