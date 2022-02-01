Українські футзалісти відзначили сенсацію на Євро-2022 «Червоною рутою» (відео)

Чоловіча збірна України з футзалу, яка в драматичному поєдинку обіграла Казахстан (5:3) у чвертьфіналі чемпіонату Європи, емоційно відсвяткувала свій успіх.

У мережі з'явилося відео з автобуса нашої команди, на якому футзалісти разом із тренером Олександром Косенком синхронно виконують популярну українську пісню «Червона рута». Вийшло справді душевно — а з такою атмосферою в колективі нашим хлопцям точно до снаги замахнутися на золоті медалі європейської першості.

Додамо, що Україна з Казахстаном нечасто перетинаються між собою на футзальних майданчиках. Востаннє «жовто-сині» перегравали сильного суперника у 2007 році, і тоді нинішній наставник збірної Олександр Косенко був капітаном команди.

Нагадаємо, що збірна України у півфіналі (4 лютого в Амстердамі) зустрінеться з переможцем пари Росія — Грузія. В іншій парі за вихід до фіналу змагатимуться Португалія та переможець протистояння між Іспанією та Словаччиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Білодід «запалила» в караоке під хіт скандальної російської співачки.

Фото uefa.com

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter