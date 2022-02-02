У середу, 2 лютого, київське «Динамо» проведе другий контрольний матч на тренувальному зборі в турецькому Белеку.

Суперником підопічних Мірчі Луческу, які розгромили болгарський «Лудогорець» (4:1), стане сербський клуб «Чукарички». Серед найбільших досягнень белградської команди — кубок країни, завойований у 2015-му, а також три комплекти бронзових нагород національного чемпіонату, в тому числі в останньому сезоні.

Примітно, що у 2000-х із скромних «Чукаричок» до «Динамо» перейшли два футболісти — захисник Горан Гавранчич та півзахисник Мілош Нінкович. Кожен із них провів чимало років у Києві та залишив слід в історії київського клубу, неодноразово ставши чемпіоном та володарем Кубка України.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Чукарички», починаючи з 17:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що другий тренувальний збір «Динамо» триватиме до 10 лютого, а перший офіційний матч відбудеться 26 лютого, коли «біло-сині» зіграють із «Інгульцем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» переміг чемпіона Сербії з екс-гравцем «Динамо» у складі.

Фото ФК «Динамо»

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