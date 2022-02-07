Канадець переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022 (відео)

27-річний канадський сноубордист Максанс Парро завоював «золото» у слоупстайлі на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

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Спортсмен, який став віцечемпіоном Ігор-2018 у Пхенчхані, бездоганно виконав одну зі своїх спроб, та, отримавши 90,96 балів, став недосяжним для суперників. «Срібло» завоював китаєць Су Йімін (88,70 балів), «бронза» дісталася ще одному канадцю Марку Макморрісу (88,53).

Цікаво, що нагороди в Парро могло й не бути. Справа в тому, що наприкінці 2018 року у Максанса діагностували хворобу Ходжкіна — злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Протягом першої половини 2019 року спортсмен пройшов 12 курсів хіміотерапії. Лікування принесло результати, і влітку того ж року канадець повідомив, що переміг хворобу.

Максанс Парро на шляху до одужання в 2019-му

Свою першу перемогу після одужання Максанс здобув на етапі Кубка світу-2019/2020, що відбувався якраз у Пекіні. «Після важкої роботи в спортзалі я відновив свої м'язи та рівень кардіо, які втратив під час проходження хіміотерапії, і тепер готовий виграти «золото», — казав тоді Парро. І ось, як результат важкої роботи та віри у свої сили, — олімпійська медаль найвищої проби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська біатлоністка Юлія Джима з найкращою гонкою в сезоні потрапила до чільної десятки на Олімпіаді в Пекіні.

Фото The Canadian Press

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