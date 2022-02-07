Джима з найкращою гонкою в сезоні потрапила до чільної десятки на Олімпіаді в Пекіні

Українська біатлоністка Юлія Джима, яка стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону, увійшла до чільної десятки індивідуальної гонки на 15 кілометрів на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

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Олімпійська чемпіонка-2014 упевнено пройшла дистанцію, припустившись двох промахів на чотирьох вогневих рубежах, та завершила гонку на десятій позиції з відставанням 1:21,7 сек. від переможниці.

Юлія Джима під час індивідуальної гонки в Пекіні

Також успішним можна вважати виступ Ірини Петренко. «Відстрілявшись» без промахів (це вдалося лише українці та Астрі Слеттемарк із Данії), за швидкістю наша співвітчизниця поступилася суперницям та фінішувала на одинадцятій позиції (відставання від першого місця — 1:29,5 сек).

На жаль, не спромоглася завершити гонку Валентина Семеренко. Українка пішла з траси, накульгуючи. Як повідомив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець, спортсменка відчула спазм та змушена була достроково зійти з дистанції. А Дар'я Блашко та Олена Білосюк (Підгрушна) взагалі не брали участі, відбуваючи карантин через коронавірус.

Додамо, що олімпійською чемпіонкою стала німкеня Деніз Херманн, «срібло» завоювала француженка Анаїс Шевальє-Буше, «бронзу» — лідер заліку Кубка світу норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Зазначимо, що цей результат став найкращим для українських бітлоністок цього сезону. До цього Джима найвище забиралася в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Естерсунді (14-е місце), а Петренко — в індивідуальній гонці в Антхольц-Антерсельві (32-а позиція).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн гонки з біатлону за участю українських спортсменів.

Фото biathlon.com.ua, НОК України

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