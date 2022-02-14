28.00 / 28.90 32.00 / 32.85
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Малиновський забив гол-шедевр у ворота «Ювентуса»: відеоогляд матчу серії А

8:08 14 лютого 2022
Руслан Малиновський

У рамках 25-го туру італійської серії А «Аталанта» приймала в Бергамо туринський «Ювентус».

Українець Руслан Малиновський, який нещодавно здивував зміною іміджу, розпочав матч на лаві запасних та з'явився на полі в середині другого тайму. На 76-й хвилині господарі заробили штрафний метрах у 30 від воріт, Фройлер покотив м'яча, і наш співвітчизник гарматним ударом з лівої пробив точно в кут, відкривши рахунок у матчі. Щоправда, цей гол не допоміг «бергамаски» здобути перемогу — «Ювентус» уникнув поразки завдяки голу Данилу вже в компенсований час.

Зазначимо, що «Аталанта» після 24 зіграних матчів займає п'ятий рядок у турнірній таблиці, відстаючи від «Ювентуса», що йде четвертим (зона Ліги чемпіонів), на два очки — при цьому туринці провели на один матч більше.

Щодо Малиновського, то цей гол став для українця шостим (у 20 матчах) у серії А-2021/2022. Загалом Руслан зіграв за «Аталанту» в нинішньому сезоні у всіх турнірах 26 матчів та забив 7 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Малиновського «розкрила» плани китайців щодо знищення людства.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

анна трінчер

«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Софія Ротару

Ротару багато пила і брала гонорари лише «чорною» готівкою: екс-директор співачки дала скандальне інтерв'ю

санкції

Блокування вкладів, обвал ринків та крах рубля: в Росії оцінили економічні наслідки вторгнення в Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.