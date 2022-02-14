У рамках 25-го туру італійської серії А «Аталанта» приймала в Бергамо туринський «Ювентус».

Українець Руслан Малиновський, який нещодавно здивував зміною іміджу, розпочав матч на лаві запасних та з'явився на полі в середині другого тайму. На 76-й хвилині господарі заробили штрафний метрах у 30 від воріт, Фройлер покотив м'яча, і наш співвітчизник гарматним ударом з лівої пробив точно в кут, відкривши рахунок у матчі. Щоправда, цей гол не допоміг «бергамаски» здобути перемогу — «Ювентус» уникнув поразки завдяки голу Данилу вже в компенсований час.

Зазначимо, що «Аталанта» після 24 зіграних матчів займає п'ятий рядок у турнірній таблиці, відстаючи від «Ювентуса», що йде четвертим (зона Ліги чемпіонів), на два очки — при цьому туринці провели на один матч більше.

Щодо Малиновського, то цей гол став для українця шостим (у 20 матчах) у серії А-2021/2022. Загалом Руслан зіграв за «Аталанту» в нинішньому сезоні у всіх турнірах 26 матчів та забив 7 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Малиновського «розкрила» плани китайців щодо знищення людства.

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