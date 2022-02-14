Суд виніс несподіване рішення щодо допінгу російської фігуристки Валієвої

Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив допустити російську фігуристку Камілу Валієву, у допінг-пробі якої знайшли заборонений препарат триметазідин, до подальшої участі на Олімпійських іграх у Пекіні.

Таке рішення було ухвалено після семигодинного засідання виїзної панелі CAS, яка в онлайн-режимі вислухала пояснення 15-річної спортсменки. Таким чином, Каміла зможе виступити в олімпійському одиночному турнірі фігуристок, що стартує 15 лютого.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо про позитивну допінг-пробу Валієвої, взяту ще наприкінці грудня минулого року на чемпіонаті Росії. На той момент спортсменка у складі збірної Російського олімпійського комітету виборола «золото» у командному турнірі. У результаті на росіянку було накладено тимчасове усунення від змагань, яке вона успішно опротестувала.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та Міжнародний союз ковзанярів (ISU) подали апеляцію на скасування усунення Валієвої, але програли цю справу. Щоправда, після завершення Олімпіади розгляд продовжуватиметься, оскільки на даний момент CAS розглядав лише питання тимчасового усунення фігуристки. Велика ймовірність, що надалі суд визнає провину Валієвої та її команди, що спричинить позбавлення всіх нагород, завойованих росіянкою після здачі позитивної допінг-проби — тобто, і «золота» в командному турнірі, і можливої медалі в одиночному турнірі на Олімпіаді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна з олімпійським чемпіоном на чолі знялася з командного турніру з фрістайлу.

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