Світоліна під палючим сонцем успішно стартувала на турнірі в Дубаї: відеоогляд матчу

У вівторок, 15 лютого, найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка посідає 15-у позицію в жіночому рейтингу WTA, стартувала на турнірі в Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом 768 680 доларів.

У першому раунді наша співвітчизниця грала з єгиптянкою Майяр Шериф (65-а). Цей поєдинок став для одеситки першим від 21 січня, коли Еліна припинила виступ на Australian Open, і українка доволі легко, незважаючи на спекотну погоду та палюче сонце, впоралася з суперницею у двох сетах — 6:2, 6:3.

«Завжди непросто грати з тим, з ким раніше ти ще жодного разу не зустрічався на корті. Я чекала важкої боротьби. У матчі з Шериф було багато затяжних розіграшів, були хороші моменти й у підсумку матч склався чудово. Я знала, що вона боротиметься до кінця, тому потрібно було заново налаштовуватися на кожен гейм. Можу сказати, що наприкінці матчу я справді провела кілька хороших геймів. Коли я виступаю в Дубаї, то завжди відчуваю особливі емоції. У мене багато спогадів із цим турніром і я просто насолоджуюся кожним матчем на цьому корті, намагаюся показати свій найкращий теніс», — наводить післяматчеві слова Світоліної сайт btu.org.ua.

Також успішно подолала стартовий раунд і Даяна Ястремська (146-а). Пройшовши кваліфікацію, де були виграні три матчі (у тому числі у 33-ї ракетки світу датчанки Клари Таусон), одеситка виявилася сильнішою за румунку Ірину Бегу (54-а). Після програного першого сету Даяна змогла зібратися та схилила шальки терезів на свою користь — 4:6, 6:2, 6:3.

Ще одна українка, 19-річна Марта Костюк, виступить у першому колі турніру. Її суперницею цього вечора стане друга ракетка світу білоруска Аріна Соболенко.

Додамо, що за вихід до другого кола наші співвітчизниці заробили по 9 тисяч доларів «брудними». Наступною суперницею Світоліної стане швейцарка Жіль Тайхманн (35-а), а Ястремська протистоятиме третій ракетці світу чешці Барборі Крейчиковій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «залізний» Надаль вирвав у скандального росіянина Медведєва божевільний фінал на Australian Open.

Фото Jimmie 48

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