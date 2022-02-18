Тріумф Норвегії у біатлоні: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 18 лютого

У п'ятницю, 18 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де Україна виборола першу медаль, було розіграно ще п'ять комплектів нагород. За підсумками 14 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці.

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Надії українських уболівальників на поповнення скарбнички нагород були пов'язані з біатлоном. У жіночій гонці з масовим стартом Юлія Джима, незважаючи на падіння на першому колі, змогла продемонструвати найкращу стрільбу з 30 учасниць та фінішувала на сьомій позиції. А ось наші чоловіки свій мас-старт провели невдало — Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима приїхав до фінішу 28-м.

За підсумками двох гонок Норвегія поповнила свій медальний залік одразу чотирма нагородами — зокрема, Йоганнес Тінгнес Бе завоював уже четверте «золото» у столиці Піднебесної, а загалом він уже є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (15−8-11), за якою йдуть Німеччина (10−7-5) та США (8−8-5).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Норвегія 15 8 11 34 2 Німеччина 10 7 5 22 3 США 8 8 5 21 4 Китай 8 4 2 14 5 Нідерланди 7 5 4 16 Швеція 7 5 4 16 7 Швейцарія 7 2 5 14 8 Австрія 6 7 4 17 9 Російський олімпійський комітет 5 9 13 27 10 Франція 5 7 2 14 11 Канада 4 7 13 24 12 Японія 3 5 9 17 13 Італія 2 7 7 16 14 Південна Корея 2 4 1 7 15 Словенія 2 3 2 7 16 Фінляндія 1 2 3 6 17 Австралія 1 2 1 4 18 Нова Зеландія 1 1 0 2 19 Угорщина 1 0 2 3 20 Чехія 1 0 1 2 21 Словаччина 1 0 0 1 22 Білорусь 0 2 0 2 23 Україна 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 25 Бельгія 0 0 1 1 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1 Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що у суботу, 19 лютого, в передостанній день Олімпіади в Пекіні визначаться володарі восьми комплектів медалей зимової Олімпіади, а також буде розіграна «бронза» в чоловічому хокею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська бобслеїстка Лідія Гунько попалася на позитивній допінг-пробі в Пекіні.

Фото Twitter Olympics

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