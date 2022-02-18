Тріумф Норвегії у біатлоні: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 18 лютого
У п'ятницю, 18 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де Україна виборола першу медаль, було розіграно ще п'ять комплектів нагород. За підсумками 14 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці.
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Надії українських уболівальників на поповнення скарбнички нагород були пов'язані з біатлоном. У жіночій гонці з масовим стартом Юлія Джима, незважаючи на падіння на першому колі, змогла продемонструвати найкращу стрільбу з 30 учасниць та фінішувала на сьомій позиції. А ось наші чоловіки свій мас-старт провели невдало — Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима приїхав до фінішу 28-м.
За підсумками двох гонок Норвегія поповнила свій медальний залік одразу чотирма нагородами — зокрема, Йоганнес Тінгнес Бе завоював уже четверте «золото» у столиці Піднебесної, а загалом він уже є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (15−8-11), за якою йдуть Німеччина (10−7-5) та США (8−8-5).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|15
|8
|11
|34
|2
|Німеччина
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Китай
|8
|4
|2
|14
|5
|Нідерланди
|7
|5
|4
|16
|Швеція
|7
|5
|4
|16
|7
|Швейцарія
|7
|2
|5
|14
|8
|Австрія
|6
|7
|4
|17
|9
|Російський олімпійський комітет
|5
|9
|13
|27
|10
|Франція
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|7
|13
|24
|12
|Японія
|3
|5
|9
|17
|13
|Італія
|2
|7
|7
|16
|14
|Південна Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
|Фінляндія
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|18
|Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|21
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
|Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
|Україна
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
|Естонія
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у суботу, 19 лютого, в передостанній день Олімпіади в Пекіні визначаться володарі восьми комплектів медалей зимової Олімпіади, а також буде розіграна «бронза» в чоловічому хокею.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська бобслеїстка Лідія Гунько попалася на позитивній допінг-пробі в Пекіні.
Фото Twitter Olympics47
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