28.23 / 28.51 32.01 / 32.45
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Тріумф Норвегії у біатлоні: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 18 лютого

12:26 18 лютого 2022
Олімпіада в Пекіні 2022

У п'ятницю, 18 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де Україна виборола першу медаль, було розіграно ще п'ять комплектів нагород. За підсумками 14 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці.

Читайте також — Зимові Олімпійські ігри в Пекіні: календар змагань

Надії українських уболівальників на поповнення скарбнички нагород були пов'язані з біатлоном. У жіночій гонці з масовим стартом Юлія Джима, незважаючи на падіння на першому колі, змогла продемонструвати найкращу стрільбу з 30 учасниць та фінішувала на сьомій позиції. А ось наші чоловіки свій мас-старт провели невдало — Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима приїхав до фінішу 28-м.

За підсумками двох гонок Норвегія поповнила свій медальний залік одразу чотирма нагородами — зокрема, Йоганнес Тінгнес Бе завоював уже четверте «золото» у столиці Піднебесної, а загалом він уже є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (15−8-11), за якою йдуть Німеччина (10−7-5) та США (8−8-5).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Норвегія 15 8 11 34
2 Німеччина 10 7 5 22
3 США 8 8 5 21
4 Китай 8 4 2 14
5 Нідерланди 7 5 4 16
Швеція 7 5 4 16
7 Швейцарія 7 2 5 14
8 Австрія 6 7 4 17
9 Російський олімпійський комітет 5 9 13 27
10 Франція 5 7 2 14
11 Канада 4 7 13 24
12 Японія 3 5 9 17
13 Італія 2 7 7 16
14 Південна Корея 2 4 1 7
15 Словенія 2 3 2 7
16 Фінляндія 1 2 3 6
17 Австралія 1 2 1 4
18 Нова Зеландія 1 1 0 2
19 Угорщина 1 0 2 3
20 Чехія 1 0 1 2
21 Словаччина 1 0 0 1
22 Білорусь 0 2 0 2
23 Україна 0 1 0 1
Іспанія 0 1 0 1
25 Бельгія 0 0 1 1
Латвія 0 0 1 1
Польща 0 0 1 1
Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що у суботу, 19 лютого, в передостанній день Олімпіади в Пекіні визначаться володарі восьми комплектів медалей зимової Олімпіади, а також буде розіграна «бронза» в чоловічому хокею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська бобслеїстка Лідія Гунько попалася на позитивній допінг-пробі в Пекіні.

Фото Twitter Olympics

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

гривні

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через угоду з російським бізнесменом

Салат із сиром

«Вітамінна бомба» від Людмили Борщ на 8 Березня: салат без майонезу, який готується швидко, а з'їдається просто миттєво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.