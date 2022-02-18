Джима з падінням на трасі фінішувала у чільній десятці у масстарті на Олімпіаді

У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні за складних погодних умов та сильного вітру пройшла жіноча біатлонна гонка з масовим стартом.

Україну представляла Юлія Джима, яка пішла на дистанцію у 12,5 км з 19-ї позиції. Уже на першому колі наша співвітчизниця впала на трасі та прийшла на вогневий рубіж останньою з 30 учасниць, але після першої стрільби з одним промахом посідала 23 місце з відставанням у 50,2 секунди від лідера норвежки Тіріль Екхофф.

На другому колі Юлія здійснила справжній прорив, і з «чистою» стрільбою піднялася на дев'яту позицію при відставанні у 1:03,0 секунди від Екхофф. Два промахи на третій стрільбі відкинули Джиму на 15-й рядок (відставання у 1:03,6 секунди від норвежки Ройселанд), але, знову «відстрілявшись» чисто на заключному рубежі, киянка увірвалася до чільної десятки й фінішувала сьомою. Примітно, що з трьома промахами українка стала найкращою на вогневих рубежах із усіх 30 учасниць.

Чемпіонкою же стала француженка Жюстін Бреза-Буше (2+1+0+1, 40:18,0 сек.), «срібло» здобула норвежка Тіріль Екхофф (0+0+2+2, +15,3 сек.), «бронза» дісталася її співвітчизниці Марте Олсбю-Ройселанд (0+0+2+2, +34,9 сек.).

Пекін 2022. Жустін Бреза перемагає у вітряному мас-старті, Тіріль Екхофф здобуває срібло, а Марте Олсбю-Ройселанд — бронзу.



Єдина представниця України Юлія Джима, посіла сьоме місце з трьома промахами!



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Зазначимо, що Джима повторила свій найкращий результат на Олімпіаді. В індивідуальній гонці Юлія стала десятою, в індивідуальній гонці прийшла до фінішу восьмою, у гонці переслідування фінішувала 13-ю, і, нарешті, в естафеті разом із Іриною Петренко, Анастасією Меркушиною та Оленою Білосюк посіла сьоме місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Підручний та Прима представлять Україну в гонці з масовим стартом на Олімпіаді.

Фото НОК України

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