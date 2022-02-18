Ще одну українську спортсменку впіймали на допінгу на Олімпіаді в Пекіні

28-річна українська бобслеїстка Лідія Гунько, яка посіла на Олімпіаді-2022 у Пекіні останнє 20-е місце у змаганнях на монобобі, попалася на вживанні заборонених препаратів.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства з тестування (ITA), у допінг-пробі, яку наша співвітчизниця здала 14 лютого, було виявлено дві речовини — дегідрохлорметилтестостерон метаболіт та дезоксиметилтестостерон. Згідно зі Всесвітнім антидопінговим кодексом та антидопінговими правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК), нашу співвітчизницю, яка першою в історії вітчизняного санного спорту завоювала олімпійську ліцензію, усунули від змагань до вирішення питання.

Додамо, що вже друга наша співвітчизниця попадається у столиці Китаю на вживанні заборонених препаратів. Раніше 34-річна лижниця Валентина Камінська здала допінг-пробу, в якій виявили відразу три речовини — анаболічний стероїд та два стимулятори (метаболіт 5-метилгексану-2-аміну та метаболіт гептамінол).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Олександр Абраменко став віце-чемпіоном Олімпійських ігор.

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