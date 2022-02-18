«Шахтар» у Туреччині розгромив багаторазового чемпіона Казахстану: відеоогляд матчу

Донецький «Шахтар», який на 90-й хвилині вирвав перемогу над одноклубниками з Казахстану, провів у Туреччині контрольний матч із багаторазовим чемпіоном цієї країни — «Астаною».

«Шахтар» (Донецьк) — «Астана» (Казахстан) — 3:0

«Шахтар»: Трубін (Пятов, 46), Вінісіус, Вітао, Матвієнко, Додо, Майкон, Степаненко (Бондаренко, 83), Тете, Судаков (Нерес, 46), Мудрик, Мораес (Педріньо, 71).

Голи: Мудрик (2), Тете (89), Нерес (90).

«Гірники» розпочали поєдинок з місця в кар'єр, і вже на 2-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Після того, як Трубін вибив м'яч від воріт, Мудрик утік від захисників «Астани» та реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.

Надалі моменти були в обох команд, але гостріше все ж таки діяли підопічні Роберто де Дзербі. Зокрема, в одному з епізодів Додо відправив м'яча до сітки, але арбітр зафіксував офсайд у бразильця, а згодом після удару захисника «гірників» суперника врятувала поперечина.

Другий тайм також проходив за переваги «Шахтаря», яку вдалося втілити ще у два забиті м'ячі. Нерес пасом із правого флангу знайшов у штрафному майданчику Тете, той підробив та пробив точно в кут, а за кілька хвилин новачок «гірників» уже сам реалізував момент, відгукнувшись на закидання зі своєї половини поля.

Повне відео матчу

Зазначимо, що заключний матч на зборі в Туреччині «гірники» проведуть у суботу, 19 лютого, проти латвійського ФК «Рига».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Коноплянка перейшов із «Шахтаря» до польської «Краковії».

Фото ФК «Шахтар»

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