Український фрістайліст Олександр Абраменко, який став єдиним нашим медалістом на Олімпіаді-2022 у Пекіні, повернувся на батьківщину.

Спортсмена в компанії колег зустріли журналісти в аеропорту. Олександр із «сріблом» на шиї вийшов у хол під знаменитий хіт We are the champions, після чого відповів на кілька запитань під час невеликої пресконференції.

«Моя медаль — для всієї України, для кожного, хто стежив за виступами, переживав, я все це відчував у Пекіні. Коли там було холодно, ці думки зігрівали мене на схилі. Порівняно з Пхенчханом навіть погодні умови були однаковими — і там було холодно, і в Пекіні ми мали мінус 23 градуси. Важко за таких умов змагатися. А так, якщо не брати коронавірус, то різниці немає.

Я бачив, що ми ніяк не можемо здобути медаль, і вже почав хвилюватися, бо розумів, що буде багато відповідальності на мені. І тепер радий, що саме мій вид приніс першу нагороду. Тим паче на день Єдності. За новинами з України, звичайно, стежив та хвилювався із цього приводу — до останнього сподівався, що нічого не відбуватиметься", — поділився своїми емоціями медаліст Олімпіади-2022.

Відео зустрічі Олександра Абраменка та інших олімпійців опублікувала на своєму Youtube-каналі газета «Сегодня».

Нагадаємо, що Абраменко став першим українцем в історії, який завоював нагороду на двох зимових Олімпійських іграх. Також дві медалі у біатлоністки Віти Семеренко («золото» в естафеті та «бронза» у спринті), але обидві були завойовані у Сочі-2014.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська бобслеїстка Лідія Гунько попалася на позитивній допінг-пробі.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter