Норвегію вже не дістати: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 19 лютого

У суботу, 19 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де Україна виборола першу медаль, було розіграно ще вісім комплектів нагород. За підсумками 15 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 29 із 91 країни-учасниці.

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Підсумкові змагання проходили без участі українських спортсменів. З несподіваних результатів варто відзначити «золото» Ніко Портеуса з Нової Зеландії у фристайлі (хафпайп), а також перемогу в довільній програмі китайської пари фігуристів Веньцзін Суй/Цун Хань, що залишила за собою два російські дуети.

Зазначимо, що у медальному заліку достроково перемогла (за кількістю золотих нагород) Норвегія (15−8-12), за якою розташовуються Німеччина (11−8-5) та Китай (9−4-2).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Норвегія 15 8 12 35 2 Німеччина 11 8 5 24 3 Китай 9 4 2 15 4 США 8 9 7 24 5 Швеція 8 5 5 18 6 Нідерланди 8 5 4 17 7 Швейцарія 7 2 5 14 8 Російський олімпійський комітет 6 11 14 31 9 Австрія 6 7 4 17 10 Франція 5 7 2 14 11 Канада 4 8 13 25 12 Японія 3 5 9 17 13 Італія 2 7 8 16 14 Південна Корея 2 5 2 9 15 Словенія 2 3 2 7 16 Австралія 2 1 0 3 17 Фінляндія 1 2 3 6 18 Нова Зеландія 1 2 1 4 19 Угорщина 1 0 2 3 20 Бельгія 1 0 1 2 Чехія 1 0 1 2 Словаччина 1 0 1 2 23 Білорусь 0 2 0 2 24 Україна 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 Великобританія 0 1 0 1 27 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1 Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що в неділю, 20 лютого, в останній день Олімпіади в Пекіні визначаться володарі чотирьох комплектів медалей, а також буде проведено церемонію закриття Ігор, на якій прапор України понесе Олена Білосюк (Підгрушна).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Пекіна-2022 Олександр Абраменко повернувся додому та присвятив медаль всій Україні.

Фото Twitter Olympics

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