28.26 / 28.63 32.01 / 32.54
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Норвегію вже не дістати: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 19 лютого

19:52 19 лютого 2022
Норвегію вже не дістати: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 19 лютого

У суботу, 19 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де Україна виборола першу медаль, було розіграно ще вісім комплектів нагород. За підсумками 15 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 29 із 91 країни-учасниці.

Читайте також — Зимові Олімпійські ігри в Пекіні: календар змагань

Підсумкові змагання проходили без участі українських спортсменів. З несподіваних результатів варто відзначити «золото» Ніко Портеуса з Нової Зеландії у фристайлі (хафпайп), а також перемогу в довільній програмі китайської пари фігуристів Веньцзін Суй/Цун Хань, що залишила за собою два російські дуети.

Зазначимо, що у медальному заліку достроково перемогла (за кількістю золотих нагород) Норвегія (15−8-12), за якою розташовуються Німеччина (11−8-5) та Китай (9−4-2).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Норвегія 15 8 12 35
2 Німеччина 11 8 5 24
3 Китай 9 4 2 15
4 США 8 9 7 24
5 Швеція 8 5 5 18
6 Нідерланди 8 5 4 17
7 Швейцарія 7 2 5 14
8 Російський олімпійський комітет 6 11 14 31
9 Австрія 6 7 4 17
10 Франція 5 7 2 14
11 Канада 4 8 13 25
12 Японія 3 5 9 17
13 Італія 2 7 8 16
14 Південна Корея 2 5 2 9
15 Словенія 2 3 2 7
16 Австралія 2 1 0 3
17 Фінляндія 1 2 3 6
18 Нова Зеландія 1 2 1 4
19 Угорщина 1 0 2 3
20 Бельгія 1 0 1 2
Чехія 1 0 1 2
Словаччина 1 0 1 2
23 Білорусь 0 2 0 2
24 Україна 0 1 0 1
Іспанія 0 1 0 1
Великобританія 0 1 0 1
27 Латвія 0 0 1 1
Польща 0 0 1 1
Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що в неділю, 20 лютого, в останній день Олімпіади в Пекіні визначаться володарі чотирьох комплектів медалей, а також буде проведено церемонію закриття Ігор, на якій прапор України понесе Олена Білосюк (Підгрушна).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Пекіна-2022 Олександр Абраменко повернувся додому та присвятив медаль всій Україні.

Фото Twitter Olympics

283

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

М&#39;ясо, запечене з пюре

Надзвичайно смачна вечеря на всю сім'ю від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — і чоловік із дітьми будуть дуже задоволені

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Пельмені

Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.