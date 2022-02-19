Норвегію вже не дістати: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 19 лютого
У суботу, 19 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де Україна виборола першу медаль, було розіграно ще вісім комплектів нагород. За підсумками 15 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 29 із 91 країни-учасниці.
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Підсумкові змагання проходили без участі українських спортсменів. З несподіваних результатів варто відзначити «золото» Ніко Портеуса з Нової Зеландії у фристайлі (хафпайп), а також перемогу в довільній програмі китайської пари фігуристів Веньцзін Суй/Цун Хань, що залишила за собою два російські дуети.
Зазначимо, що у медальному заліку достроково перемогла (за кількістю золотих нагород) Норвегія (15−8-12), за якою розташовуються Німеччина (11−8-5) та Китай (9−4-2).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|15
|8
|12
|35
|2
|Німеччина
|11
|8
|5
|24
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|9
|7
|24
|5
|Швеція
|8
|5
|5
|18
|6
|Нідерланди
|8
|5
|4
|17
|7
|Швейцарія
|7
|2
|5
|14
|8
|Російський олімпійський комітет
|6
|11
|14
|31
|9
|Австрія
|6
|7
|4
|17
|10
|Франція
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|13
|25
|12
|Японія
|3
|5
|9
|17
|13
|Італія
|2
|7
|8
|16
|14
|Південна Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
|Австралія
|2
|1
|0
|3
|17
|Фінляндія
|1
|2
|3
|6
|18
|Нова Зеландія
|1
|2
|1
|4
|19
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгія
|1
|0
|1
|2
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|Словаччина
|1
|0
|1
|2
|23
|Білорусь
|0
|2
|0
|2
|24
|Україна
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|Великобританія
|0
|1
|0
|1
|27
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
|Естонія
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що в неділю, 20 лютого, в останній день Олімпіади в Пекіні визначаться володарі чотирьох комплектів медалей, а також буде проведено церемонію закриття Ігор, на якій прапор України понесе Олена Білосюк (Підгрушна).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Пекіна-2022 Олександр Абраменко повернувся додому та присвятив медаль всій Україні.
Фото Twitter Olympics283
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