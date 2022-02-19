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Спорт

Стало відомо, кому довірили нести прапор України на закритті Олімпіади-2022 у Пекіні

15:17 19 лютого 2022
Олена Білосюк

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна), яка заразилася коронавірусом перед стартом Ігор-2022 у Пекіні, понесе прапор України на церемонії закриття нинішньої Олімпіади, що пройде у неділю, 20 лютого, на Олімпійському стадіоні у столиці Піднебесної.

«Це вже мої четверті Олімпійські ігри, і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім уболівальникам, усім українцям, які підтримували нас до останнього. Спасибі!» — наводить слова титулованої спортсменки сайт Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Зазначимо, що Білосюк через COVID-19 змогла взяти участь лише в естафетній гонці. Спортсменка бігла на останньому етапі, і за чистої стрільби змогла підняти нашу команду з восьмого на сьоме підсумкове місце.

Нагадаємо, що на церемонії відкриття Ігор-2022 у Пекіні жовто-синій прапор несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова. У столиці Піднебесної українські спортсмени здобули лише одну нагороду — срібним призером став Абраменко, який уже встигнув повернутися додому.

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