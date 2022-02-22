Фінал Ліги чемпіонів-2021/2022, запланований на 28 травня, може бути перенесений із Санкт-Петербурга.

Як повідомляють авторитетні британські видання Mirror та Daily Star, таке рішення європейських футбольних чиновників може стати відповіддю на визнання Росією суверенітету угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також загрозу вторгнення країни-агресора до України.

За інформацією джерел, у Європейському футбольному союзі (УЄФА) поки що не поспішають приймати остаточне рішення та продовжують стежити за ситуацією. На випадок перенесення вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу готовий прийняти 90-тисячний «Уемблі» в Лондоні.

Зазначимо, що збудований у 2007 році стадіон у Санкт-Петербурзі, що вміщує майже 65 тисяч глядачів, приймав матчі Кубка конфедерацій-2017, чемпіонату світу-2018 та Євро-2020. Вирішальний матч Ліги чемпіонів мав стати для арени першим єврокубковим фіналом.

Стадіон прийняв сім матчів Євро-2020

Щодо «Уемблі», то лондонський красень-стадіон уже сім разів приймав фінал Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, останній з яких — у 2013-му, коли мюнхенська «Баварія» мінімально здолала дортмундську «Борусію» (2:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» із Зінченком у складі знищив колишній клуб Роналду.

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