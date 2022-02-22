«Кожні два-три тижні треба перевірятися»: гравець збірної України Яремчук розповів про небезпечну травму

Форвард збірної України Роман Яремчук, який програв разом із «Бенфікою» у фіналі Кубка португальської ліги «Спортингу» — 1:2, розповів про отриману на початку лютого серйозну травму ока, через яку була навіть загроза повної втрати зору.

«Справді, було кілька дуже складних днів, бо справді переживав щодо ока. Така небезпечна травма, можна сказати… І зараз потрібно кожні два-три тижні перевірятися, щоби все контролювати й зір не зникнув — зокрема, через це я останнім часом їжджу на задньому сидінні в машині. На щастя, зір не зіпсувався, але було близьким до того, що могла бути небезпечна травма», — розповів Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу Влади Седан.

Зазначимо, що травму Роман отримав, займаючись у спортзалі. В один із моментів порвалася гумка для фітнесу, яка боляче вдарила в обличчя гравцю й зачепила яблуко ока. Через пошкодження нападник пропустив два матчі, а ще в двох виходив на заміну. Загалом у нинішньому сезоні українець провів за «Бенфіку» 31 поєдинок у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гравець збірної України Артем Довбик отримав серйозну травму, займаючись у спортзалі зі штангою.

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