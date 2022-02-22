Потрібна операція: форвард збірної України отримав безглузду травму та пропустить плей-оф ЧС-2022

Нападник «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, який став найкращим футболістом української прем'єр-ліги за підсумками 2021 року, отримав травму та вибув на тривалий період.

Як повідомляє «ТаТоТаке», форвард перестарався у спортзалі та серйозно пошкодив грудний м'яз. Тепер 24-річному футболісту, який є найкращим бомбардиром прем'єр-ліги на даний момент (у 18 матчах він забив 14 м'ячів, що на три більше, ніж у київського динамівця Віктора Циганкова, що йде слідом), знадобиться операція, відновлення після якої займе п'ять-шість тижнів .

Таким чином, Артем не лише пропустить поновлення сезону в чемпіонаті (у першому після зимової паузи турі «Дніпро-1» прийме 27 лютого чернігівську «Десну»), але й не зможе допомогти збірній України у плей-оф ЧС-2022.

Нагадаємо, що на нашу національну збірну очікує стиковий матч проти Шотландії за право зіграти у фінальній частині ЧС-2022. Цей поєдинок відбудеться 24 березня у Глазго. У разі успіху «жовто-сині» зіграють 29 березня, також на виїзді, із переможцем пари Уельс — Австрія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Сергій Кривцов зламав ногу в ожеледицю.

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