Футболіст збірної України дав притулок в Угорщині біженцям з батьківщини та допомагає ЗСУ

Кандидат у збірну України з футболу, півзахисник угорського «Фехервару» Іван Петряк, у якого минулого року народився другий син, дав притулок у своєму невеликому будинку під Будапештом біженцям з України та забезпечує їх усім необхідним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спортивний тележурналіст Володимир Зверов.

«Просто одна маленька історія, — написав Зверов. — Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський „Фехервар“, прийняв у себе вісім людей з України. У Вані сім'я, двоє дітей та будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Крім того, допомагає з придбанням касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину і скромного хлопця, але не поділитися не можу!»

Нагадаємо, що колишній футболіст «Зорі» Іван Петряк виступає за «Фехервар» з 2019 року.

Тим часом генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook повідомив про смерть співробітника клубу, якого вбив уламок російського снаряда.





Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові українські футболісти-легіонери створили фонд допомоги української армії.

Фото Instagram

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