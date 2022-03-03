29.21 / 31.03 32.71 / 34.81
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футболіст збірної України дав притулок в Угорщині біженцям з батьківщини та допомагає ЗСУ

19:18 3 березня 2022
Іван Петряк

Кандидат у збірну України з футболу, півзахисник угорського «Фехервару» Іван Петряк, у якого минулого року народився другий син, дав притулок у своєму невеликому будинку під Будапештом біженцям з України та забезпечує їх усім необхідним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спортивний тележурналіст Володимир Зверов.

«Просто одна маленька історія, — написав Зверов. — Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський „Фехервар“, прийняв у себе вісім людей з України. У Вані сім'я, двоє дітей та будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Крім того, допомагає з придбанням касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину і скромного хлопця, але не поділитися не можу!»

Нагадаємо, що колишній футболіст «Зорі» Іван Петряк виступає за «Фехервар» з 2019 року.

Тим часом генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook повідомив про смерть співробітника клубу, якого вбив уламок російського снаряда.


Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові українські футболісти-легіонери створили фонд допомоги української армії.

Фото Instagram

313

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

танк

Ворог зазнає тяжких втрат: на підступах до столиці горять колони бронетехніки, а в небі збито крилату ракету окупантів

Андрій Данилко

«Поплачте за кадром»: Андрій Данилко з Києва звернувся до колег і розніс путінського пропагандиста Соловйова

черга у банкомат у РФ

Черги, як у СРСР: росіяни атакують банкомати

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.