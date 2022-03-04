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Спорт

У Пекіні відкрили Паралімпійські ігри: як це було (фото)

20:50 4 березня 2022
Паралімпіада -2022

У п'ятницю, 4 березня, на стадіоні «Пташине гніздо» у столиці Китаю відбулася церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор, від участі у яких усунули збірні країн-агресорів — Росії та Білорусі.

У змаганнях чотириріччя, що триватимуть до 13 березня, незважаючи на війну, виступить збірна України. Честь нашої країни у двох видах спорту (біатлоні та лижних перегонах) відстоюватимуть 29 спортсменів (20 паралімпійців та 9 атлетів-гайдів).

Прапороносцем нашої команди став біатлоніст та лижник, призер Паралімпіади у Сочі-2014, а також чемпіон Пхенчхана-2018 у лижних перегонах Максим Яровий із Миколаєва.

Зазначимо, що на Паралімпіаді у Пекіні розіграють 78 комплектів медалей у шести видах спорту.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2018 у Пхенчхані українські спортсмени з обмеженими можливостями вибороли 22 медалі (7 з них — золоті) та посіли у загальнокомандному заліку шосте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на літніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени вибороли 98 нагород.

Фото Twitter paralympic.org.ua

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