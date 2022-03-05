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Спорт

«Бачу, синку, що ти не москаль»: олімпійський чемпіон Беленюк — про курйозний випадок на блокпосту (відео)

20:24 5 березня 2022
Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо, народний депутат України Жан Беленюк розповів на своїй сторінці в Instagram про курйозний випадок, який стався на одному з блокпостів.

«Щойно їду містом. Під'їжджаю до блокпоста. Двоє хлопців стоять. Я їм помахав. Бачу, один щось починає мені говорити. Я опускаю скло, питаю, що треба, а він каже: «Є такий анекдот: «Синку, я й так бачу, що ти не москаль», — написав Беленюк.

Раніше Жан Беленюк повідомив, що його одногрупник загинув від обстрілу російських окупантів.

«Сьогодні в Херсоні не стало мого університетського одногрупника… Юра… Пам'ятаю його життєрадісним, розумним та енергійним хлопцем. У самому розквіті сил, займався боксом. Залишилися вагітна дружина та маленька дитина. Нехай земля буде пухом», — написав знаменитий спортсмен у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Валя Семеренко після вторгнення Росії назвала рідну Сумщину територією пекла.

Фото Instagram

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