Ярмоленко забив за «Вест Хем» та у сльозах присвятив гол Україні: відеоогляд матчу АПЛ

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який перерахував на потреби армії три мільйони гривень, забив у чемпіонаті Англії за «Вест Хем».

У матчі 29-го туру англійської прем'єр-ліги «молотобійці» приймали на своєму полі «Астон Віллу». Наш співвітчизник розпочав гру на лаві запасних, і після появи на полі в середині другого тайму відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного майданчика. Після цього Андрій, який провів все дитинство у Чернігові, опустився на коліна та розплакався, присвятивши свій гол Україні, яка відчайдушно воює з росією.

Цей гол став для українця першим в АПЛ з липня 2020 року, коли він відзначився у матчі з… «Астон Віллою».

Гра нашого співвітчизника, який посприяв перемозі «молотобійців» — 2:1, викликала захоплення у легендарного англійського футболіста Гарі Лінекера. «Перемога „Вест Хема“ та гол Ярмоленка. Не розумію, як він зміг зосередитися, вийти на поле та навіть забити. Українці неймовірні», — написав Лінекер на своїй сторінці у Twitter.

A win for @WestHam and a goal for Andriy Yarmolenko. How he manages to focus and play, let alone come on and score is beyond me. Ukrainians are incredible. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 13, 2022

Відеоогляд матчу «Вест Хем» — «Астон Вілла»

Додамо, що Ярмоленко зіграв за «Вест Хем» уперше з 5 лютого, коли провів повний матч проти «Кіддермінстера» в Кубку Англії. Загалом на його рахунку в нинішньому сезоні 23 матчі за «молотобійців» у всіх турнірах, в яких він забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.

А ось Віталій Миколенко, вийшовши у стартовому складі «Евертона», не зміг допомогти своїй команді досягти позитивного результату у домашньому поєдинку з «Вулверхемптоном». Українець був замінений на 59-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь гостей, і врешті-решт матч так і завершився мінімальною перемогою «вовків».

У турнірній таблиці «Вест Хем» посідає п'яте місце, відстаючи від «Манчестер Юнайтед», що йде в зоні Ліги чемпіонів, на два очки, а «Евертон» продовжує боротися за збереження прописки в АПЛ, випереджаючи «Уотфорд», що перебуває в зоні вильоту, лише за додатковим. показниками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко затаврував ганьбою футболістів збірної Росії за мовчання про війну.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter