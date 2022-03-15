Легенда «Динамо» розповів, як біг без «зеленого коридору» із захопленого російськими окупантами Гостомеля

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Владислав Ващук поділився подробицями втечі з Гостомеля, що під Києвом, який російські війська буквально зрівняли із землею з моменту початку війни.

«Ще першого дня забрав дітей, доньку Василису та сина Віталія, але не встиг поїхати — гелікоптери налетіли, — розповів Владислав Ващук в інтерв'ю сайту Fanday.net. — Їжі було на три доби, а чекати довелося 15 днів. Поки три дні була електрика, було більш-менш. За три дні до виїзду зник газ, довелося готувати на багатті. Психувати не було коли, хоч і хотілося. Кілька картоплин на день з'їж, чаю вип'єш — і задоволений.

Коли стріляли з артилерії, місцеві діти вже не ховалися. А коли «Гради», авіація — інша річ. Дуже голосно. Був момент, коли бомбили 15 годин поспіль. Я вже чекав, коли в них боєприпаси закінчаться. Було видно, як снаряди літають то в один, то в інший бік. Літаки низько летіли як куля.

Переживали, що не вдалося виїхати, коли замінували міст дорогою з Гостомеля на Бучу. Наступного дня вирішили пробиватися, психанули, можна сказати. За п'ять хвилин утворилася колона машин — і в дорогу. Їхали через центр Гостомелю, там усе розбито, стовпи електропередач валяються… Російські блокпости проїхали без проблем, виїхали на житомирську трасу, потім — на Білогородку. Дорога зайняла майже цілий день. Було багато людей похилого віку, жінок із маленькими дітьми, вагітних, які не можуть іти пішки".

При цьому Ващук уникнув прямої відповіді на питання про те, як він ставиться до мовчання колишнього партнера зі збірної України Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в пітерському «Зеніті» та був позбавлений усіх регалій та тренерської ліцензії, отриманих у нашій країні. «Толю знаю дуже давно. Щодо мовчання його не можу нічого сказати. Він поки що нічого не сказав. Поки що ми зробили дії, які позбавили його досягнень. З його боку ми нічого не почули. Треба запитати, що відбувається. Поки він не відповість, я вважаю, що передчасно робити якісь поспішні висновки. Поки що висновки робимо лише ми, не знаючи, що і як у нього. А висновки треба робити завжди після того, як висловилися обидві сторони», — наголосив Владислав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ірпені під Києвом російські окупанти вбили футболіста-волонтера.

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