«Я тебе не боюся»: Оксана Баюл, яка відмовилася від українського громадянства, звернулася до путіна та підтримала нашу країну

Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка, фігуристка Оксана Баюл, яка влітку минулого року повідомила про відмову від українського громадянства, підтримала рідну країну, яка веде війну з росією, а також висловила своє ставлення до президента країни-агресора володимира путіна.

«путін намагається змусити замовкнути всіх, хто не цурається своєї сили, а сила в нашому голосі. Я говоритиму про свій народ. Вони просять мене висловитися. Тому моє послання путіну: „Я тебе не боюся“. Я через багато чого пройшла у своєму житті, і говоритиму за свою країну, за український народ. Нехай бог благословить американців та кожного волонтера, який допомагає Україні. Це люди, з якими ми підтримуємо зв'язок, та моє послання їм: ми тут для вас», — поділилася своєю думкою легендарна спортсменка в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax.

Також Баюл додала, що жінка-швачка, яка працювала у неї в Лос-Анджелесі, після початку війни повернулася до України, де шиє прапори для військових, поки її чоловік воює в силах оборони. «Насправді, вона зараз шиє прапори і для мене в тому числі», — розчулилася фігуристка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу й Європи з біатлону Анастасія Меркушина взяла в руки автомат та захищатиме Україну.

769

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter