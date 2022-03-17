Ексфутболіст «Динамо» та збірної України склав присягу на вірність народу (відео)

Усе більше спортсменів ідуть у територіальну оборону, щоб захищати рідні міста від нашестя путінської орди.

Черговим «поповненням» став футболіст ковалівського «Колоса» Андрій Богданов, який склав присягу на вірність українському народу й тепер патрулюватиме вулиці столиці нашої країни разом із екс-футболістом «Динамо» та збірної України Олександром Алієвим.

Додамо, що Богданов — корінний киянин, є вихованцем «Динамо». Крім «біло-синіх», за яких провів у сезоні-2012/2013 10 матчів у всіх турнірах, також виступав за столичний «Арсенал», «Металіст», «Олімпік», «Десну», за кордоном — за грецький «Ерготеліс», молдавський «Саксан» та польську «Арку». Також має у своєму активі 1 матч за національну збірну України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-перша ракетка України Олександр Долгополов пройшов військову підготовку та приїхав захищати країну .

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