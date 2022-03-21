Зозуля з Усиком «одягли» дві бригади українських воїнів

Колишній футболіст збірної України, що нині виступає за іспанську «Фуенлабраду» Роман Зозуля, який відправив дві карети швидкої допомоги на Київщину та Харківщину, розповів, як організував волонтерську роботу, перебуваючи в Іспанії, та про спільну з боксером Олександром Усиком ініціативу щодо забезпечення одягом українських військових .

«Я одразу створив групу. Одразу запитав, кого додавати, що це не група про «як справи?», а одразу все по ділу. Я кажу, що треба закупити, якій бригаді, хто скільки дає.

Одразу же приєдналися Зінченко, Миколенко, Вася Кравець. Вася — це взагалі окрема історія. Ми з ним були вже на валізах, хотіли їхати. Залишилися, бо почали спілкуватися з військовими, вони сказали, що ми тут більше користі принесемо тим, що робимо, ніж якщо приїдемо.

Пластун, Шахов, учора зателефонував Чигринський… Треба відкрити список, щоб нікого не забути. Ярмоленко також, він повністю по Чернігову своїми силами. Щоб ніхто не образився, скажу, що там усі, хто грає в Європі. Вони всі підключилися.

Усик мені подзвонив. Сказав: «У мене дві бригади, їх треба вдягнути. На тебе покладаюся, з тебе вся логістика, з мене — фінанси». Дуже багато людей, від яких я в житті не очікував. Дзвонять мені, мабуть, довіряють. Ми точечно допомагаємо, передаємо хлопцям до рук. Я від усього цього у захваті", — поділився Зозуля в ефірі програми «Денисів Time» на Youtube-каналі «Футбол ½/3».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України з «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд військової та гуманітарної допомоги.

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