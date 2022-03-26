Головного тренера збірної України з футболу не взяли до тероборони Києва

Наставник збірної України з футболу 64-річний Олександр Петраков, який позбавився приставки «в. о.» та підписав новий контракт з українською асоціацією футболу, під час війни перебуває в Києві.

«Я корінний киянин, нікуди не поїхав, перебуваю в Києві у себе вдома. Російською скажу, українською не вдасться: „западло“, боятися, бігти зі свого рідного міста. Я так вирішив, не хочу, нічого не боюся, я хлопець стійкий… Не можу навіть повірити в те, що сталося… Коли я був у Туреччині, мені казали, але я не повірив… А коли все сталося, мені подзвонив син та розповів, що почалася війна. Для мене більше немає такої держави, як росія, ані людей, ані друзів уже у мене там немає», — зізнався фахівець у коментарі телеканалам «Футбол ½/3».

Більше того, за інформацією програми «ТаТоТаке», що виходить на Youtube, Олександр Васильович після повернення з Туреччини, де переглядав кандидатів до збірної, спробував записатися до тероборони Києва. «Але йому сказали: „Олександре Васильовичу, вам же 64 роки. Давайте краще ми без вас“. Так він повернувся і там мало не коктейлі Молотова робив удома», — поділився подробицями журналіст Михайло Співаковський.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Динамо» та збірної України Андрій Богданов склав присягу на вірність народу.

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