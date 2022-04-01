У Маріуполі нелюди з росії вбили екс-капітана збірної України та викрали його неповнолітню доньку

Страшні новини продовжують надходити з Маріуполя, який рашисти з перших днів війни буквально зрівнюють із землею.

Кілька днів тому стало відомо про загибель багаторазового чемпіона України, екскапітана національної збірної з водного поло 39-річного Євгена Обєдинського.

«Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди Іллічівець, капітаном національної збірної України. Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було тяжко. У нього завжди була одна відповідь: „не хвилюйся, тату, я впораюся“. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки, ми з любов'ю ставилися одне до одного. Дикий біль та непоправна втрата. Світла пам'ять, царство небесне моєму сину Жені», — написав на своїй сторінці у Facebook батько загиблого Олександр Обєдинський.

А голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у соцмережі повідомив, що неповнолітню доньку Євгена Обєдинського нелюди з Росії незаконно вивезли на окуповану територію.

«Після смерті тата Кіра залишилася круглою сиротою, оскільки маму вона втратила ще немовлям. Зараз Кіра перебуває в Донецьку — її депортували туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі. Є інформація, що документи у всіх, хто перебуває поруч із Кірою, росіяни забрали. Обіцяли створити нові російські документи, щоб надалі відправити їх на територію рф.

В Україні Кіра має рідних. Просто зараз готовий забрати дівчинку до себе її дідусь Олександр Обєдинський, заслужений тренер України з водного поло. Це він на одній із фотографій поряд із Кірою поблизу маріупольського драмтеатру ще до війни. Вони щасливі та посміхаються…

Звертаюся до гуманітарних та правозахисних організацій, а також до всієї світової спортивної спільноти — допоможіть Кірі Обєдинській повернутися до її родини. Навіть дорослим важко уявити, через які страждання довелося пройти цій дитині. Вона має бути поряд зі своїми рідними, зі своїм дідусем та членами її сім'ї, яким вдалося вирватися з блокадного Маріуполя на вільну територію України", — написав Кириленко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ірпені рашисти розстріляли колишнього боксера збірної України та тренера Олексія Джунковського.

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