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Спорт

«Не хочу тиснути руку цим хлопцям»: Олександр Петраков про можливий матч із росією

11:02 2 квітня 2022
Олександр Петраков

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков, якого не взяли до тероборони Києва, категорично висловився про можливість у найближчому майбутньому провести матч проти команди росії.

«Я не хотів би, щоб це сталося, поки я живий. Я не хочу тиснути руку цим хлопцям… Нам необхідно побудувати велику стіну та зробити все, що ми можемо, щоб відокремитися від них», — зазначив 64-річний фахівець в інтерв'ю британському The Guardian.

Також Петраков зізнався, які емоції викликає в нього війна, через яку його дружина разом із собакою щовечора змушена спускатися у бомбосховищі. «Це просто ненависть. Це не гнів, а ненависть людей до тих, хто вторгся на їхню землю. Нам потрібен час, щоб заспокоїтися, але поки що це просто ненависть», — додав тренер «жовто-синіх».

Не оминув Олександр Васильович і тему футболу — зокрема, підготовку до стикових матчів відбору на ЧС-2022. «Спочатку я пропонував провести тренувальний збір для гравців збірної, які виступають у чемпіонаті України, у відносній безпеці на заході країни. Але розумію, що обстріли є й там. А якщо хтось скаже, що збірна розпочала збір, вороги можуть почати нас обстрілювати. Ці люди не мають ані моралі, ані принципів, і ми не могли ризикувати нашими гравцями. Росіяни нам не брати, вони орда. Якщо ж вдасться організувати збори за кордоном, то ми могли б зіграти, наприклад, на „Уемблі“ з одним із лондонських клубів. Це може бути хороша виставкова гра, на підтримку української армії, а також підготовча робота до поєдинку з Шотландією у червні», — резюмував тренер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2022.

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