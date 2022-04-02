Футболіст збірної України розповів, як збирався із лопатою захищати сім'ю від окупантів

Півзахисник донецького «Шахтаря» та збірної України Тарас Степаненко, який створив разом з іншими футболістами національної команди фонд військової та гуманітарної допомоги, розповів, як пережив із сім'єю перші дні війни.

«Я дуже далека людина від військової справи. Хоча у мене в сім'ї дуже багато військових: мій дід був військовим, моя бабуся на польовій кухні працювала, усі найближчі родичі були військовими, — зізнався Степаненко в інтерв'ю програмі «Денисів TIME», що виходить на Yotube-каналі «Футбол ½/3 «. — Зараз я жалкую, що не пройшов хоча б азів військової справи. Коли я сидів у підвалі, дивлячись на трьох дітей, розумів, що якщо до мене прийдуть, я навіть не маю зброї. Я брав у садівника лопати, щоб засадити, якщо хтось ломиться. Це єдине, що я міг зробити, бо ніколи в житті не тримав зброю. Ми маємо згадувати про ЗСУ не лише в таких ситуаціях, а бути вдячними як нашим прадідам, які врятували нас від фашистів, так само і нашим хлопцям, які нас охороняють, ми маємо бути вдячні протягом усього нашого життя».

Також Тарас, який має у своєму активі 69 матчів у складі «жовто-синіх», вказав на слабкість російського фюрера. «У путіна в голові імперські думки. Він настільки наївся цієї влади та почувається безкарним, що не сприймає слово „ні“. Політика, яку він диктує всередині, розповсюджується за межі своєї країни. Коли йому кажуть „ні“, він просто захоплює територію, каже, що він когось рятує, називає це спецоперацією. В Україні не вийшло, тому що Україна дала йому копняка під зад. Якщо ти напав на країну, а сам сидиш у бункері, то це вже говорить багато про людину — слабку та доволі низьку. Мене ж у дитинстві вчили, що не потрібно показувати силу, тому що на будь-якого сильного знайдеться ще сильніший. Вірю, що в цій ситуації вийде саме так. Україна вже показала силу та зуби. Перемога буде за нами. Нам потрібно лише трохи допомогти. Головне — не заважати», — зазначив футболіст.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Шахтаря» Вінісіус Тобіас перейшов до мадридського «Реалу».

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