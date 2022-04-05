Тяжкий успіх «МанСіті» та виїзна перемога «Ліверпуля»: відеоогляди матчів ¼ фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 квітня, двома матчами в Манчестері та Лісабоні стартувала ігрова програма перших матчів ¼ фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:0 (де Брюйне, 70).

Господарі очікувано володіли тотальною перевагою (удари — 15:2, кутові — 9:0, передач — 702:297, небезпечних атак — 78:14), яка тривалий час не давала плодів. Лише на 70-й хвилині «МанСіті» (за діями партнерів із лави запасних спостерігав українець Зінченко) вдалося відкрити рахунок, коли влучним ударом відзначився бельгієць де Брюйне. При цьому гольову передачу віддав Фоден, який вийшов на заміну 80 секундами раніше. «Атлетико» ж, зробивши ставку на «глуху» оборону, встановило свій антирекорд, уперше з 2003 року, коли почали підраховувати подібну статистику, не завдавши за перший тайм матчу Ліги чемпіонів жодного удару по воротах суперника.

Про те, наскільки важко далася ця перемога «городянам», промовисто свідчать емоції, виплеснуті традиційно стриманим наставником команди Пепом Гвардіолою після вирішального гола де Брюйне. Тренер же гостей Дієго Сімеоне зазнав «ювілейної», 100-ї, поразки на чолі «матрацників» (у 569 матчах під його керівництвом).

«Бенфіка» (Португалія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:3 (Нуньєс, 49 — Конате, 17, Мане, 34, Луис Диас, 88).

Перед матчем наставник «орлів» Нелсон Веріссіму стверджував, що його підопічні зможуть придушити сильні сторони суперника, і допоможуть їм у цьому вболівальники, які надихнуть на успіх футболістів. Ось тільки насправді все вийшло не так. Уже в першому таймі «Ліверпуль» забезпечив собі комфортну перевагу у два м'ячі завдяки точним ударам Конате та Мане. При цьому гол Садіо став для сенегальця 22-м за «мерсісайдців» у Лізі чемпіонів, і за цим показником він випередив легенду клубу Стівена Джеррарда, поступаючись лише Мохамеду Салаху (33).

Після перерви господарі зусиллями Нуньєса скоротили відставання до мінімуму, але наприкінці зустрічі підопічні Юргена Клоппа забили третій м'яч. Додамо, що у складі «орлів» на 82-й хвилині на полі з'явився українець Яремчук, однак за відведений час не зміг відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, що в середу, 6 квітня, будуть зіграні ще два перші матчі ¼ фіналу: «Вільярреал» — «Баварія» та «Челсі» — «Реал».

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