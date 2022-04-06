Бензема «поховав» «Челсі» в Лондоні, «Баварія» оступилася в Іспанії: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 6 квітня, поєдинками у Вільярреалі та Лондоні завершилася ігрова програма перших матчів ¼ фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, напередодні перемоги здобули англійські команди — «Ліверпуль» на виїзді обіграв «Бенфіку» (3:1), а «Манчестер Сіті» вдома мінімально здолав «Атлетико» (1:0).

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«Вільярреал» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:0 (Данжума, 8).

Мало хто зі спеціалістів та вболівальників вірив, що «Вільярреалу» вдасться дати гідний бій могутній «Баварії». Але підопічні Унаї Емері осоромили всіх, коли в дебюті зустрічі Данжума вдало замкнув простріл із флангу. Перед перервою мюнхенці взагалі могли опинитися в незавидному становищі, коли Коклен відправив другий м'яч у ворота гостей, але арбітр скасував гол після допомоги VAR, зафіксувавши офсайд. У другому таймі мюнхенці володіли тотальною перевагою, але господарям вдалося стримати натиск Левандовські та компанії, здобувши сенсаційну перемогу та перервавши безпрограшну виїзну серію «Баварії» в Лізі чемпіонів, що нараховувала 26 матчів.

«Челсі» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 1:3 (Хаверц, 40 — Бензема, 21, 24, 46).

Чинний переможець Ліги чемпіонів переживає не найкращі часи через санкції, які були накладені на власника клубу Романа Абрамовича, які у тому числі вплинули й на життєдіяльність «Челсі». «Реал», навпаки, упевнено очолює турнірну таблицю примери та близький до того, щоб знову стати чемпіоном Іспанії. До того ж, у неймовірній формі перебуває француз Карім Бензема, який не йшов із поля без гола в останніх шести матчах у всіх турнірах. Не залишився на «голодному пайку» бомбардир і цього разу, протягом трьох хвилин у першому таймі оформивши «дубль» ударами головою.

«Челсі» наочно продемонстрував, що заздалегідь опускати руки не збирається, і незадовго до перерви Хаверц вдало замкнув навіс Жоржіньо. Ось тільки зусилля партнерів звів нанівець голкіпер лондонців Менді, на початку другого тайму вийшовши за межі штрафного майданчика та віддавши незграбний пас на Рюдігера, Бензема перехопив та точно пробив по порожніх воротах.

Примітно, що француз оформив хет-трик у другому матчі Ліги чемпіонів поспіль — «Челсі» постраждав слідом за «ПСЖ» на попередній стадії. Карім став четвертим футболістом в історії турніру, кому вдавалося подібне (раніше подібним досягненням відзначилися Луїс Адріано, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі), а на стадії плей-оф — другим після Кріштіану Роналду. Тепер у доробку Бензема 82 голи в Лізі чемпіонів, і за показником результативності він поступається лише Кріштіану Роналду (140), Ліонелю Мессі (125) та Роберту Левандовські (85).

Не можна сказати, що «Челсі» після цього виглядав безпорадно, але бездоганна гра у воротах Куртуа (українець Лунін увесь матч провів у запасі), як у епізоді з витягнутим із «дев'ятки» ударом Аспілікуети, визначила підсумковий успіх мадридців, які забезпечили собі істотну перевагу перед поєдинком на «Сантьяго Бернабеу».

Нагадаємо, що матчі-відповіді чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів пройдуть 12−13 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головного тренера «Челсі» Томаса Тухеля кинула дружина-журналістка після 13 років шлюбу.

Фото uefa.com

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