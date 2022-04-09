У суботу, 9 квітня, у Піреї пройде товариський матч між грецьким «Олімпіакосом» та донецьким «Шахтарем».

Цей поєдинок стане першим у серії матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine («Глобальний тур „Шахтаря“ за мир в Україні»), які віце-чемпіон України проведе в Європі. Нагадаємо, «гірники» змогли виїхати за межі країни для проведення благодійних ігор, отримані кошти від яких будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також будуть спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Раніше команди одного разу перетиналися d єврокубках. У 2006 році жереб звів їх у груповому турнірі Ліги чемпіонів, і тоді було зафіксовано дві результативні нічиї — 2:2 у Донецьку та 1:1 у Піреї. При цьому «гірники», посівши третє місце у групі, де також виступали італійська «Рома» та іспанська «Валенсія», продовжили виступ у Кубку УЄФА, а пірейці, ставши четвертими, завершили свій євросезон.

У прямій трансляції матч «Олімпіакос» — «Шахтар» (початок — о 20:00), який пройде на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» у Піреї, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що також у рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine підопічні Роберто де Дзербі проведуть ще кілька матчів — проти польської «Лехії» (14 квітня), турецького «Фенербахче» (19 квітня) та хорватського «Хайдука» (1 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Шахтаря» Данило Сікан, який виступає в Німеччині, продав медаль чемпіона світу за мільйон гривень .

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