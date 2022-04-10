Після перемоги над «Манчестер Юнайтед» Миколенку вручили зворушливу передачу українцям

У рамках 32-го туру англійської прем'єр-ліги «Евертон» на стадіоні «Гудісон Парк» у Ліверпулі приймав «Манчестер Юнайтед». «Іриски» змогли стримати натиск Криштіану Роналду, який відіграв весь матч, та компанії, здобувши мінімальну перемогу — 1:0 (Гордон, 27).

Весь матч у складі господарів відіграв українець Віталій Миколенко, для якого цей поєдинок став дев'ятим у всіх турнірах за клуб після переходу з «Динамо» на початку року.

Наш співвітчизник поділився зі своїми підписниками в Instagram зворушливою історією, що сталася з ним після матчу. До українця підійшов стюард стадіону на ім'я Томмі та передав записочку із вкладеними туди двома купюрами по 10 фунтів стерлінгів (за нинішнім курсом — трохи менше 800 гривень). «Слава Україні! Будь ласка, передай це на допомогу своїм співвітчизникам з України, які потребують допомоги», — йшлося в ній.

«Це лист від стюарда Томмі, який запав мені в душу, і в мене не було слів, коли я його відкрив. Я сподіваюсь, Томмі на мене не образиться за цей допис. Хочу ще раз подякувати цьому чоловіку з великим серцем, який намагається допомогти моїй рідній країні, та всім людям, які небайдужі. Слава Україні!» — написав футболіст.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тенісист Роджер Федерер пожертвував півмільйона доларів українським дітям.

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