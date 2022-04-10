«МанСіті» без Зінченка втратив перемогу над «Ліверпулем» у битві за чемпіонство: відеоогляд матчу

У неділю, 10 квітня, в рамках 32-го туру англійської прем'єр-ліги відбувся суперматч — «Манчестер Сіті» приймав на своєму полі «Ліверпуль». Обидва суперники підходили до поєдинку в хорошому настрої, оскільки посеред тижня здобули перемоги у чвертьфіналі Ліги чемпіонів над «Атлетико» (1:0) та «Бенфікою» (3:1) відповідно.

Ці дві команди практично зі стовідсотковою ймовірністю оскаржать між собою чемпіонство цього сезону, тому не дивно, що фахівці та вболівальники охрестили звітний поєдинок «битвою за чемпіонство».

Чемпіонат Англії. 32-й тур

«Манчестер Сіті» — «Ліверпуль» — 2:2 (де Брюйне, 5, Жезус, 36 — Діогу Жота, 13, Мане, 46).

Тренери команд Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп напередодні протистояння розсипалися один одному в компліментах. А ось на полі вже було не до них. У дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок, коли забив, не без допомоги рикошета, бельгієць де Брюйне, але «мерсісайдці» досить швидко зрівняли рахунок — Діогу Жота розстріляв ворота з близької відстані після зручної скидки Александера-Арнольда.

Надалі «МанСіті» (українець Зінченко провів весь матч у запасі) створював більше моментів, один із яких до перерви вдалося втілити у забитий м'яч — Жезус ефектно замкнув подачу Канселу з флангу. Але тільки-но встигнув розпочатися другий тайм, як захист господарів «проспав» кинджальний пас Салаха на хід Мане й точний удар останнього.

У «МанСіті» був шанс усе ж таки вирвати перемогу, і господарі забили гол, коли Стерлінг реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт. У підсумку результативна нічия — 2:2.

Огляд матчу

Таким чином, чемпіонська інтрига в АПЛ жива. «МанСіті», як і раніше, очолює турнірну таблицю, набравши 72 очки, але у «Ліверпуля» лише на одне менше. Попереду на нас чекає дуже цікава заочна боротьба за золоті нагороди…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після перемоги над «Манчестер Юнайтед» Миколенко вручили зворушливу передачу для українців.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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