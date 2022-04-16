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Футболіст збірної України вперше став батьком: зворушливі фото

13:53 16 квітня 2022
Георгій Судаков із дружиною

Півзахисник донецького «Шахтаря» Георгій Судаков, який не потрапив до списку футболістів українських клубів, що готуватимуться до матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй, поділився радісною подією, що сталася у його родині.

Дружина «гірника» Єлизавета народила дочку. «Дякую Богу та дружині за це диво. Дуже сильно вас люблю», — написав Георгій на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що Судаков цього сезону провів 14 матчів за «Шахтар» у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі. У 2021-му півзахисник дебютував у національній збірній, зігравши у трьох товариських матчах, а також потрапив до заявки «жовто-синіх» на фінальний турнір ЧЄ-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста «Динамо» Сергія Сидорчука народилася четверта дитина.

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