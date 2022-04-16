«МанСіті» із Зінченком не зміг вийти до фіналу Кубка Англії через дикий ляп воротаря: відеоогляд матчу

У суботу, 16 квітня, на стадіоні «Уемблі» в Лондоні відбувся півфінал Кубка Англії між «Манчестер Сіті» та «Ліверпулем», які минулого тижня розіграли бойову нічию (2:2) у чемпіонаті країни.

У стартовому складі команди з Манчестера вийшов та відіграв увесь матч українець Олександр Зінченко (вперше з 9 березня, коли провів 90 хвилин на полі в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Спортинга»), але не зміг завадити супернику забити тричі в першому таймі. Особливо курйозним вийшов другий гол, коли спроба голкіпера номінальних господарів Зака Штеффена обіграти у своїй воротарській Мане завершилася гучним провалом.

Варто віддати належне футболістам «МанСіті», які не опустили рук й у другому таймі скоротили відставання до мінімуму, ось тільки врятувати матч підопічні Хосепа Гвардіоли не спромоглися.

Олександр Зінченко відіграв весь матч, але не зміг допомогти "МанСіті" уникнути поразки

Кубок Англії. ½ фіналу

«Манчестер Сіті» — «Ліверпуль» — 2:3 (Гриліш, 47, Бернарду Сілва, 90+1 — Конате, 9, Мане, 17, 45).

Відеоогляд матчу

Зазначимо, що в іншому півфіналі в неділю, 17 квітня, зустрінуться «Челсі» та «Кристал Пелас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ліверпуль» та «Манчестер Сіті» вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

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