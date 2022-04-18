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Спорт

Українка Пузанова виборола медаль «Ігор нескорених»: її матір в полоні у рашистів

19:22 18 квітня 2022
Анна-Софія Пузанова

Українська збірна поповнила свою скарбничку черговою медаллю «Ігор нескорених», які тривають у нідерландській Гаазі. У понеділок, 18 квітня, призеркою змагань стала Анна-Софія Пузанова, яка завоювала бронзу у стрільбі з лука серед новачків.

Зазначимо, що 18-річна спортсменка — донька української волонтерки та парамедички Тайри (Юлії Паєвської), яку утримують у полоні рашисти. Взяти участь в «Іграх нескорених» Анні-Софії запропонували організатори та фонд «Ігор нескорених» з поваги до Тайри та її внеску до спільноти Invictus Games.

До речі, на церемонії нагородження Анна-Софія Пузанова з'явилася з табличкою з ім'ям її матері.

«Мою маму взяли в полон російські військові біля Маріуполя 16 березня, понад місяць тому. Тепер вона, мабуть, у росії. Якщо чесно, я не знаю, де вона є конкретно, тому що у нас немає зв'язку з нею. Я справді сумую за нею», — сказала Анна-Софія у коментарі Sky News.

Зазначимо, що медаль Пузанової стала для збірної України шостою на «Іграх нескорених». У перший день змагань Родіон Сітдіков завоював «золото» у штовханні ядра, Артем Лукашук та Іван Герецун — «срібло» та «бронзу» у стрибках у довжину, а Олексій Бобчинець став бронзовим призером у бігу на 1500 метрів. Другого дня віцечемпіонами Ігор у команді стали українські лучники Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоністка Анастасія Расказова, яка переїхала з росії, розповіла про наслідки «руського міра».

Фото Invictus Games

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