Где смотреть онлайн «Интер» — «Шахтер»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы

В понедельник, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе на пустой «Дюссельдорф Арене» состоится поединок ½ финала Лиги Европы между миланским «Интером» и донецким «Шахтером» (начало встречи — в 22:00 по киевскому времени).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ИНТЕР» — «ШАХТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Оба клуба уже преодолели по одной стадии в рамках решающего мини-турнира Лиги Европы, который, согласно распоряжению УЕФА, проводится в Германии. Напомним, «горняки» разгромили швейцарский «Базель» — 4:1 (Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75, с пенальти, Додо, 88 — ван Вольфсвинкель, 90+2), а «неро-адзурри» минимально одолели немецкий «Байер» — 2:1 (Барелла, 15, Лукаку, 21 — Хаверц, 25). При этом на подготовку к полуфинальному поединку у итальянского клуба в распоряжении на один день больше, чем у донетчан.

Добавим, что ранее «Интер» и «Шахтер» лишь однажды пересекались в еврокубках. В сезоне-2005/2006 итальянский клуб обыграл «горняков» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов и не пустил подопечных Мирчи Луческу в групповой турнир — в Донецке гости победили (2:0), а в Милане была зафиксирована результативная ничья (1:1).

В 2005-м "Интер" не пустил "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов

В прямой трансляции украинские болельщики смогут следить за поединком, начиная с 22:00, на телеканале «Футбол 1». А чуть менее чем за час до начала игры, в 21:15, а также после ее завершения в эфир выйдет программа «Путь в Кельн», в которой эксперты обсудят шансы «горняков» в противостоянии и лучшие моменты игры.

Лига Европы. ½ финала

16 августа (воскресенье)

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 «Футбол 1»

17 августа (понедельник)

«Интер» — «Шахтер» 22:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры считают «Интер» явным фаворитом в полуфинальном матче Лиги Европы с «Шахтером».

Фото ФК «Шахтер»

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter