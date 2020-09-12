Незаменимый: в «Барселоне» приняли неожиданное решение по Месси (фото)
Несмотря на длительную эпопею, связанную с желанием аргентинца Лионеля Месси покинуть «Барселону» уже в нынешнее межсезонье, в каталонском гранде приняли решение оставить лидера команды капитаном на новый сезон.
Соответствующее фото было опубликовано на официальной странице каталонцев в Twitter, где Лео, являющийся капитаном каталонцев после ухода Андреса Иньесты из «Барселоны» в 2018 году, держит повязку вместе с тремя своими заместителями — Серхи Роберто, Серхио Бускетсом и Жераром Пике.
© Leo #Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 12, 2020
© @5sergiob
© @3gerardpique
© @SergiRoberto10
Els capitans de la temporada 2020/21https://t.co/ifARf9cMFB
Напомним, что Месси открыто выступал с критикой руководства «блау-гранас» и лично президента клуба Хосепа Бартомеу, но в итоге ему пришлось против своей воли остаться в столице Каталонии еще и на предстоящий сезон, чтобы не вступать с «Барселоной» в юридический спор.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси попал в топ-тройку самых титулованных футболистов мира XXI века.65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter