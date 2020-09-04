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Спорт

Месси признался, что остался в «Барселоне» против свой воли (фото)

20:20 4 сентября 2020
Лионель Месси

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси впервые публично нарушил молчание и поделился некоторыми подробностями сорвавшегося ухода из «Барселоны», в системе которой он выступает с 2000 года.

Футболист раскрыл истинную причину своего решения остаться в Каталонии еще на год, то есть, до окончания действующего до лета 2021-го контракта, несмотря на недовольство руководством клуба во главе с прзидентом Хосепом Бартомеу. «Я был недоволен и хотел уйти. Мне этого не позволили ни в коем случае. И я остаюсь в клубе, чтобы не вступать в юридический спор. Руководство клуба во главе с президентом Хосепом Бартомеу — это катастрофа», — рассказал Лео в интервью изданию GOAL.

Напомним, ранее Месси отказался тренироваться с каталонцами ради ухода из клуба, при этом готов был пожертвовать годом карьеры и зарплатой за аналогичный период. При этом болельщики уже попрощались с многолетним лидером «блау-гранас», а отец Лео, являющийся по совместительству его агентом, в разговоре с президентом клуба Хосепом Бартомеу категорически отверг вероятность того, что Месси останется в «Барселоне». Но затем Лионелю пришлось поменять свое решение…

Отметим, что новый сезон в испанской примере начнется 11 сентября. «Барселона» свой поединок против «Эльче» должна была провести 13-го числа, но руководство лиги перенесло его на другую дату.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси в случае ухода из «Барселоны» оставит в Каталонии особняк стоимостью семь миллионов евро.

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