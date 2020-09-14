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Спорт

Спокойствие против ярости: в Top Rank ярко представили титульный бой Ломаченко — Лопес (фото, видео)

15:53 14 сентября 2020
Спокойствие против ярости: в Top Rank ярко представили титульный бой Ломаченко — Лопес (фото, видео)

Промоутерская компания Top Rank представила официальную афишу к предстоящему объединительному титульному бою в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого легендарный Майк Тайсон назвал одним из своих любимых боксеров, и американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом).

«Победитель заберет все», — гласит подпись на постере, на котором Ломаченко излучает спокойствие, а Лопес, наоборот, пытается докричаться до нашего соотечественника. При этом на бинтах обоих боксеров написаны имена соперников, которых они одолели в предыдущих поединках на пути к объединительному бою.

Напомним, что поединок между Ломаченко и Лопесом за титулы WBC, WBO, WBA и IBF в легком весе пройдет 17 октября в MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны гонорары Ломаченко и Лопес за объединительный бой.

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